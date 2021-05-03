Antalya Hali'nden tam kapanma manzaraları: Alıcı yok

Antalya Serik Hali'nden görüntüleri paylaşan CHP Antalya milletvekili Cavit Arı halde alıcı olmadığını belirterek "Bunca emek çürümeye terk edilmiş vaziyette" dedi.

Twitter hesabından halin görüntülerini paylaşan Arı, "Çiftçi yetiştirmiş, getirmiş ama halde alıcı yok. Sokağa çıkma yasağı var semt pazarları kapalı, üretici bu hesapsızlıktan bir kez daha perişan. Bu manzara sadece Serik halinden. Diğer Sebze Hallerini Siz düşünün. Yetkilerin bu konuda acil bir çözüm üretmesi gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Paylaşımına AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'yi de ekleyen Arı "Bunca emek çürümeye terk edilmiş vaziyette. Semt pazarları kapalı. Tarım ülkesini getirdiğiniz hale bakın" diye yazdı.