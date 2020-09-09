Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter hesabından "Kamuoyuna Duyuru" başlığıyla yapılan açıklamada "Sosyal medyada asılsız ve çirkin haberler dolaşmaktadır. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek’in durumu yoğun bakıma alındıktan sonra daha iyiye gitmekte olup tedavisine devam edilmektedir. En yakın zamanda bizlerle olacaktır" denildi.

Kronik astım hastalığı bulunan Böcek, Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün akşam durumunun ağırlaşması üzerine solunum cihazına bağlanmış ve tedbir amaçlı uyutulmuştu. Böcek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve kritik 24 saatin geçmesinin beklendiği kaydedilmişti.