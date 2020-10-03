Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama: Kritik süreç devam ediyor

Akdeniz Üniversitesi Başhekimliği'nden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

Açıklamada Böcek'in sağlık durumun kritik olduğu belirtildi:

"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Alanlarında yetkin klinisyen öğretim üyelerimiz, modern tıbbın tüm imkanlarını kullanarak, hastamızın takibini yoğun ve eksiksiz bir şekilde sürdürmektedir. Hastamızın kritik süreci devam etmekle birlikte son 24 saat içerisinde olumsuz bir gelişme yaşanmamıştır."