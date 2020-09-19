Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan ifadeye çağrıldı

Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'nun şikayeti sonrası ifadeye çağrıldı.

Gazeteci Alican Uludağ, Balkan'ın ifade çağrılmasıyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nun şikayeti üzerine Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan’ı şüpheli olarak ifadeye çağırdı. Suçlama, ekteki tweet.”

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nun şikayeti üzerine Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan'ı şüpheli olarak ifadeye çağırdı. Suçlama, ekteki tweet. pic.twitter.com/xDzuO8loBQ — Alican Uludağ (@alicanuludag) September 18, 2020

Balkan'ın söz konusu paylaşımda, Feyzioğlu için, "Metin Feyzioğlu her durumda ve her koşulda ahlaksızdır, alçaktır, derin devletin truva atı olmaya soyunmuş bir zavallıdır. Bu da burda dursun" yazdığı görüldü.