Antakya'da polisin vurduğu 2 kişiden biri yaşamını yitirdi

Hatay'ın Antakya ilçesinde, polis memuru S.Ö. dün akşam karıştığı trafik kazası sonrası çıkan tartışmada çevre esnafından Mustafa Şahin ve Mehmet Yıldızbaş'ı tabancayla vurarak yaraladı. Mehmet Yıldızbaş kaldırıldığı hastanede bugün yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan S.Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde merkez Antakya ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. S.Ö. isimli polis memurunun kullandığı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen yabancı plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından bölgede esnaflık yapan Mustafa Şahin ve Mehmet Yıldızbaş, sürücülerden yolu açmalarını isteyince tartışma çıktı.

Yaşanan tartışmanın ardından Yıldızbaş ve Şahin tarafından saldırıya uğradığı ileri sürülen polis memuru S.Ö. önce yere doğru uyarı atışında bulundu. Şahısların üzerine gelmesiyle bu kez S.Ö., Yıldızbaş'ı bacağından Şahin'i ise karnından yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Şahin ve Yıldızbaş hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

AA'nın haberine göre, kavgada yaralanan Mustafa Şahin, tedavi gördüğü Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen bugün yaşamını yitirdi. Kavgada yaralanan Mehmet Y.'nin aynı hastanedeki tedavisi, gözaltına alınan şüpheli polis memuru S.Ö.'nün de emniyetteki işlemleri sürüyor.