Anonymous, Kolombiya senatosu ve ordusunun sitelerini hackledi

Hacker grubu Anonymous, Kolombiya ordusunun sitesini ekleyerek ordu mensuplarının epostası ve şifresinden oluşan bir liste yayınladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan grup, Kolombiya ordusuna mensup kişilere ait 168 farklı hesabın eposta adresini ve şifresini yayınladı.

Anonymous, bundan birkaç saat sonra, Kolombiya Senatosu'nun internet sitesini de ekleyerek, senato üyelerinin epostasını yayınladı.

Hacker grubu, devle başkanlığının sitesine de siber saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Kolombiya'da vergi zammı protestoları

Kolombiya'da geçtiğimiz hafta, hükümetin vergi zammına ilişkin yasa tasarısına karşı protestolar başlamıştı.

Protestolara polis saldırıları sonucunda şu ana kadar 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 208 kişinin yaralandığı bildirildi. Protestolarda 500'den fazla kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Söz konusu "vergi reformu" tasarısının ardından ülkedeki işçi sendikaları genel grev çağrısında bulunmuştu.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, ülke genelindeki protestoların ardından "vergi reformu" yasa tasarısını geri çekmişti. Ülke genelinde asker konuşlandırmanın artırılmasına dönük kararnâme ise geri çekilmemişti.