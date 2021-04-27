Annesini ve kız kardeşini öldürdü, kaçmaya çalışırken yakalandı

ABD’de yaşayan Burak Hezar, annesini ve kız kardeşini öldürdü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, cinayetin ardından San Fransisco’da yaşayan babası Rahmi Hezar’ın yanına kaçmaya çalışan Hezar'ın, Dallas Havalimanı’nda gözaltına alındığı bildirildi.

Polisin verdiği bilgiye göre, Ayşe Işıl Borat'ın eşi Ufuk İnce eve geldiğinde Burak ile anne ve kardeşin kavga ettiklerini görünce polise haber verdi. Bu sırada anne ve kız kardeşini bıçaklayarak evden kaçan Burak Hezar, Dallas-Fort Worth Uluslararası Havalimanı’nda otomobil kiralarken yakalandı.

Üzerinden uçak bileti de çıkan Hezar'ın, son anda uçağa binmek yerine araba kiralamaya karar verdiği anlaşıldı. Tutuklanan Burak’ın kefalet bedeli 2 milyon dolar olarak açıklandı.