Anne ve baba sobadan zehirlenerek öldü, üç çocuk tedavi altında

Batman merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde soba zehirlenmesi yaşandı.
Seyyar satıcılık yapan Bereket Atay ve eşi Hatice Atay'ın evinden çıkan dumanı gören komşuları itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
DHA'nın haberine göre, avlunun kapısını cam bölümünü kırarak açan komşular, seslere uyanıp evin kapısını açan 13 yaşındaki yarı baygın haldeki Süleyman ve 2 kardeşini hemen dışarı çıkardı. Çocuklar, hemen yakındaki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, eve gelen sağlık ekiplerince Atay çiftinin öldüğü belirlendi.
Çocuklarının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, çiftin cenazeleri Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.