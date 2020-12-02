Anne hemşire diye çocuğun velayeti babaya verilmişti: Mahkemeden iptal kararı

Ordu'da bir annenin hemşire olduğu için koronavirüs riski taşıyabileceği gerekçesiyle çocuğun velayetini babaya veren mahkeme kararı iptal edildi.

Haber Merkezi

Ordu 2. Aile Mahkemesi'nde gerçekleşen boşanma davasında annenin hemşire olmasından dolayı koronavirüs taşıma riski öne sürülerek, 5 yaşındaki çocuklarının geçici velayeti babaya vermişti.

Bilirkişi raporundan sonra babadan alınan velayet tekrar anneye verildi.

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