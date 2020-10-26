Ankara'ya yürüyüşe geçen madencilere jandarma engeli

Karaman Ermenek'te aylardır ödenmeyen ücret ve tazminatlarının ödenmesi için Bağımsız Maden İş öncülüğündeki maden işçilerinin verdikleri süre bugün saat 17.00'de doldu.
İşçiler akşam saatlerinde Ermenek Güzelyurt'ta bekleyişte oldukları meydandan Ankara'ya doğru yürüyüşe geçerken önleri jandarma tarafından kesildi.
İşçiler "Yolu aç jandarma geliyoruz Ankara", "İşçiyiz haklıyız kazanacağız" sloganlarıyla direnişlerini sürdürüyor.
Ankaraya yürüyüşümüz engelleniyor #MadenciyleYürü https://t.co/q3yCG7hDn0— Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) October 26, 2020
VERİLEN SÖZLER TUTULMADI— Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) October 26, 2020
Ermenek Güneyyurt meydanındayız.
Ya verilen sözleri tutun yada yolumuzdan çekilin!#MadencilerAnkarayaYürüyor#MadenciyleYürü pic.twitter.com/l9yKK2wgLW