Ankara'ya yürüyüşe geçen madencilere jandarma engeli

Ermenek'te haklarının ödenmesi için bugün akşama kadar süre veren maden işçileri yeniden Ankara'ya yürüyüşe geçti. Jandarma işçilerin yürüyüşünü engelliyor.

Haber Merkezi

Karaman Ermenek'te aylardır ödenmeyen ücret ve tazminatlarının ödenmesi için Bağımsız Maden İş öncülüğündeki maden işçilerinin verdikleri süre bugün saat 17.00'de doldu.

İşçiler akşam saatlerinde Ermenek Güzelyurt'ta bekleyişte oldukları meydandan Ankara'ya doğru yürüyüşe geçerken önleri jandarma tarafından kesildi.

İşçiler "Yolu aç jandarma geliyoruz Ankara", "İşçiyiz haklıyız kazanacağız" sloganlarıyla direnişlerini sürdürüyor.