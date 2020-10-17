Ankara'ya yürüyen maden işçileri gözaltına alındı!

8 yıldır alamadıkları tazminatları için direnişe geçen Soma Uyar Madencilik işçileri, 301 madencinin anıt mezarlığına kadar yürümüş, ancak yürüyüşe devam etmelerine izin verilmemişti.

Maden işçileri gece saatlerinde Manisa'nın Salihli İlçesi'ne kadar ulaşırken, burada jandarma tarafından gözaltına alındı.

Bağımsız Maden İş-Sendikası, "Soma Uyar Madencilik işçileri Ankara yürüşü sırasında Salihli'de jandarma tarafında gözaltına alındı! YİNE GELECEĞİZ, YİNE YÜRÜYECEĞİZ. VAZGEÇMEYECEĞİZ..." açıklamasında bulundu.