Ankara'nın metro ihalesini İBB aldı 

Dünyanın önde gelen kent içi raylı sistem işletmecileri arasında yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye’nin başkenti Ankara’da metro hattı uzatma çalışmasının projesi yapacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 11 Ağustos’ta düzenlediği ve 6 firmanın teklif verdiği “Ankaray (A1) Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı Uygulama Projesi” ihalesini, İBB iştiraki METRO İSTANBUL 6.5 milyon lira bedelle kazandı.

Mansur Yavaş ve Özgür Soy imzalar attı

İhalenin sonuçlanmasının ardından gerçekleştirilen imza törenine Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile METRO İSTANBUL AŞ Genel Müdürü Özgür Soy katıldı. İBB’nin 32 yıllık raylı sistem işletme deneyimi olduğunu bildiklerini belirten Mansur Yavaş, “Proje çalışmasını 8 aydan daha kısa sürede bitireceğinizi biliyor ve bekliyoruz. Ankara’ya ve İstanbul’a hayırlı olsun. Bu metroyu kendi dönemimizde bitirmek istiyoruz” dedi.

Özgür Soy da Başkan Ekrem İmamoğlu’nun Ankara Büyükşehir Belediyesi ile işbirliğinden büyük memnuniyet duyduğunu ve devam etmesini dilediğini ifade ederek, “Biz 32 yıllık işletmeci ve 22 yıllık proje deneyimcisi olarak, 154,25 kilometre hat, 158 istasyon ve 844 aracıyla günde 2,5 milyonun üzerinde yolcu taşıyoruz. Yolcularımızdan aldığımız geri bildirimler ve işletmecilik şapkamız sayesinde süreci 360 derece düşünerek bütünleşik bir bakış açısıyla fonksiyonel projeler geliştirebiliyoruz” diye konuştu.

