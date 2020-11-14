Ankara'daki saldırıyla ilgili 5 gözaltı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde hasta yakınları sağlık çalışanlarına saldırının ardından 5 kişi gözaltına alındı.

Hastane Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Olayla ilgili edinilen bilgi olarak: Dün gece çocuk yoğun bakımda hasta yakınları yoğun bakıma zorla girmeye çalıştı. Doğal olarak izin verilmeyince arbede çıktı. Sağlık çalışanları kapıyı tutmaya çabaladı videoda göründüğü gibi. Ardından güvenlik ile olay yatıştırıldı. Olayla ilgili 5 kişi göz altına alındı. Hastane şikayetçi oldu."