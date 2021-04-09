Ankara'daki iki şehir hastanesi için 13 hastane ve 17 semt polikliniği kapatılacak

Ankara Tabip Odası, SES ve Dev-Sağlık-İş, şehir hastanelerinin zararlarına ilişkin bir broşür hazırladı.

Yapılan çalışma, Ankara’da açılması planlanan Etlik Şehir Hastanesi için 6 hastane ve 17 semt polikliniği kapatılacak. Böylece kentteki iki şehir hastanesi için toplam 13 hastane, 5 bin 645 yatak, 816 yoğun bakım yatağının kapatılacağını ortaya koydu.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Ankara Tabip Odası ve Dev-Sağlık-İş, “Şehir Hastaneleri Gerçeği; Sağlık Hakkı Ablukası” başlığıyla bir çalışma hazırladı. Çalışmada, şehir hastanelerinin neden olduğu zararlar anlatıldı. Buna göre, şehir hastaneleri sağlık çalışanları için, iş yükünün artmasına, esnek ve belirsiz görev tanımlarına, güvencesizliğe, idari mobbinge, ulaşım sorunlarına ve ödeme sorunlarına, yurttaşlar için ise artan vergilere, ek katkı paylarına, sağlık hizmetlerinin piyasalaşmasına, şehir merkezinde ulaşımı kolay hastanelerin kapanmasına ve kamu kaynaklarının yağmalanmasına sebep oldu.

17 semt polikliniği devre dışı bırakılacak

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, çalışmada 7 yıldır inşaatı süren Etlik Şehir Hastanesi’ne ilişkin de bilgi paylaşıldı. Buna göre, hastanenin açılmasıyla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Etlik Zübeyde Hanım Hastanesi, Dr. Sami Ulus Hastanesi, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi kapatılacak. Bunun yanında 17 semt polikliniği de devre dışı bırakılacak. Böylece Ankara ve Etlik Şehir Hastanesi için toplam 13 hastane, 5 bin 645 yatak, 816 yoğun bakım yatağı kapatılmış olacak.

'Halk özele gitmeye mecbur bırakılacak'

Çalışmanın sonuç bölümünde şehir hastanelerine ilişkin “İddiaların aksine şehir hastaneleri, kamusal sağlık hizmetlerinin niteliğini azaltacak, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine güvencesiz, sendikasız ve ucuz çalışma koşulları dayatacak, taşeronlaştırma sürecini yaygınlaştıracak, sağlığa ayrılan kaynağın bu projelere aktarılmasıyla birlikte bilimsel araştırmalarda gerilemeler yaşanacak, şehir dışına inşa edilen hastanelere yoğun hasta akışı, yoğun trafik sorunu ortaya çıkaracak, erişim zorluğu halkı yakınlarındaki özel hastanelere gitmeye mecbur bırakacak” değerlendirmesi yapıldı.

'Kapatılan hastaneler restore edilerek açılmalı'

Çalışmanın öneriler bölümünde ise şunlar sıralandı: “Sağlık hizmetleri toplumun içine gömülü, topluma en yakın, ulaşılabilir yerde sunulmalıdır. Halk için eşit, parasız, nitelikli ve anadilinde sağlık hizmetlerine erişim sağlanmalıdır. Çalışanlar için insan onuruna yaraşır çalışma ortamı, adil ve eşit ücret politikaları hayata geçirilmelidir. Kent merkezinde kapatılan hastaneler üstlendikleri sağlık hizmetlerinin niteliğine, kentin tarihsel dokusuna ve motiflerine göre restore edilerek açılmalıdır.”