Ankara Barosu’nun Bilkent Odeon’da yapılacak Genel Kurulu, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 1 Aralık’a kadar ertelendi.

Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan ve Genel Kurul’da başkanlığa adaylığını koyan isimler Bilkent Üniversitesi içindeki Odeon’a alınmadı. Üniversite kampüsünün kapısında bekletilen başkan adayları ve mevcut Baro Başkanı Sağkan polis tarafından engellendi.

ANKA'nın haberine göre, Sağkan, burada yaptığı açıklamada “Ankara’daki 18 bin 600 avukatın seçme ve seçilme hakkı gasp edildi. Bir hukuk devleti olmaya çalışırken kanun devleti bile olamadık. Kanundaki açık hüküm il hıfzıssıhha kararıyla, baronun en yüksek karar organının toplanması engellendi” dedi.