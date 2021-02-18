Ankara'da üç öğrenci polis tarafından kaçırıldı, darp edilip bırakıldı

Ankara'da üç üniversite öğrencisi, polis tarafından GBT bahanesiyle kaçırıldı.

Resmi bir gözaltı işleminin yapılmadığı öğrenciler polis tarafından darp edilerek polis aracına bindirildiklerinden sonra farklı ilçelerde bırakıldı ve tehdit edildi.

Öğrenci Kolektifleri, "Ali Berke Aydoğan’dan sonra diğer uğurcan ve bir kadın arkadaşımız da Ankara’nın ücra köşelerinden bırakıldı. Üniversite susmayacak, AKP hesap verecek!" diye sordu.

Sosyalist Devrimci Gençlik üyesi Ali Berke'ye ilişkin yapılan açıklamada ise, "Kaçırılan yoldaşımız Ali’ye ulaştık. İşkenceye maruz kaldığını ifade etti. Şu anda hastaneye götürülüyor" denildi.