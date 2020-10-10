Kaza sabah saatlerinde Ankara'nın Kalecik ilçesinde İncirlik mevkiinde meydana geldi.
İki yük treninin kafa kafaya çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.
Ali Ufuk Arikan
Haber Merkezi
Ankara'da tren kazası
Ankara'da iki yük treni kafa kafaya çarpıştı, kazada iki kişi yaşamını yitirdi.
Haber Merkezi
Kaza sabah saatlerinde Ankara'nın Kalecik ilçesinde İncirlik mevkiinde meydana geldi.
İki yük treninin kafa kafaya çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.