Ankara’da toplu taşıma araçlarında HES kodu zorunluluğu

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Covid-19 nedeniyle, toplu taşıma araçlarını kullanan yurttaşların HES kodu bulundurmalarını zorunlu hale getirdi. Ulaşımda kullanılan kartların 16 Ekim’e kadar kişiselleştirilmesi gerektiği duyuruldu.
Açıklamada, "Ankara Valiliğinin aldığı karar gereğince Covid-19’la mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlarımızın HES kodu bulundurarak kullanmaları zorunlu hale gelmiştir. Tam Ankarakart kullanan vatandaşların en geç 16 Ekim’e kadar www.ankarakart.com.tr adresinden kartlarını kişiselleştirmeleri gerekmektedir" denildi.