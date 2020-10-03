Ankara’da toplu taşıma araçlarında HES kodu zorunluluğu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında HES kodunun zorunlu hale getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Covid-19 nedeniyle, toplu taşıma araçlarını kullanan yurttaşların HES kodu bulundurmalarını zorunlu hale getirdi. Ulaşımda kullanılan kartların 16 Ekim’e kadar kişiselleştirilmesi gerektiği duyuruldu.

Açıklamada, "Ankara Valiliğinin aldığı karar gereğince Covid-19’la mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlarımızın HES kodu bulundurarak kullanmaları zorunlu hale gelmiştir. Tam Ankarakart kullanan vatandaşların en geç 16 Ekim’e kadar www.ankarakart.com.tr adresinden kartlarını kişiselleştirmeleri gerekmektedir" denildi.

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