Ankara'da soygun sürüyor: 'Sayacın süresi doldu' dediler, 'güvence bedeli' aldılar

Ankara'da Gökçek döneminde başlayan doğalgaz soygunu sürüyor.

Doğalgaz dağıtımının özelleştirilmesi süreci öncesi Melih Gökçek döneminde yurttaşlara 300 dolar karşılığında zorla kartlı sayaçlar satılmış, yurttaşların haberi dahi olmadan “arıza” bahanesiyle sayaçlar değiştirilmişti. 300 doların 150 doları sayaç bedeli olarak alınmış, yani sayaçlar yurttaşlara zorla satılmıştı.

Gökçek’in abonelerden topladığı bu paranın nereye kullanıldığı hiçbir şekilde açıklanmazken, toplanan tüm paralara rağmen BOTAŞ’a neredeyse hiç ödeme yapılmadığı da ortaya çıkmıştı. Hatta özelleştirme bedelinin bir bölümü bu borcun ödenmesi için kullanılmıştı.

Yurttaşların bu kez de "sayaçlarının süresinin dolduğu" söylenerek yüzlerce lirası alınıyor. Üstelik fatura borcu olmamasına rağmen haber verilmeden gazı kesilen yurttaşlar mağdur edilirken, yeni sayaç bağlanması için de 1 hafta süre veriliyor.

'Birden gaz kesildi, sözleşmemin süresi dolmamıştı'

Evinde doğalgaz olmasına rağmen mağduriyet yaşayan bir yurttaş soL'a ulaşarak, sözleşmesinin dolmamasına olmasına karşın dün doğalgazının "sayacı değişmesi gerekçesiyle" otomatik olarak kesildiğini söyledi. Eşi hematoloji hastası olan ve Sincan'da oturan yurttaş, 900 liraya yakın tekrar ödeme yaptığını söyledi:

"187'yi aradım, 'Biz ilgilenmiyoruz' dediler. Etimesgut'taki Başkentgaz şubesine gitmemiz faturalıya geçeceğimiz söylendi. Haber vermeden gazımız dün kesildi. Otomatik sayaç kendini kilitlemiş, onlar kesmedi. Sayacın zamanı doldu deniyor ama zaten aslında 2 yılı var. Benim sözleşmem var, burda ilk alanlardanım. Bizi 'faturalı kart'a tekrar geçirdiler ve bu nedenle 'güvence bedeli' istediler. Onu da yatırdık. Kontürlü gibiydi önceden, bu sefer de 'dayacınız ömrünü tamamladı faturalıya geçilecek' diyorlar.

'Gökçek döneminde 300 dolar vermiştik, şimdi de 900 liraya yakın para ödedim'

Bizi zorunlu bırakıyorlar. 300 dolar da Gökçek zamanında vermiştik onlar da gitti. 655 lira alınacak diyorlar. Harç pulu vs diye benden 900 liraya yakın para aldılar. Başkengaz'ı aradım doğru düzgün bilgi vermediler. '7 gün içinde açılacak' dediler. Eşim hasta evde ama eski usule döndük. Küçük tüp açık şu anda. Kışın ortasındayız. Yıl 2021, perişanlık diz boyu. Çağ atlatıyorlar bize böyle işte."