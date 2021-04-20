Ankara’da Somalililere saldırı

Ankara Kızılay'da bir grup saldırgan Somalililerin işyerlerine saldırdı. Kızılay'da gerçekleşen ve sosyal medyada görüntüleri paylaşılan olayda, saldırganların sopa ve taş kullandığı görülüyor.

Somalililerin lokantasının camlarını kırmaya çalışan saldırganların bir Somalilinin de omzunu taşla ezdiği belirtildi.

Saldırının ardından Sözcü gazetesinde yayınlanan “Ankara’nın göbeği Somali oldu” başlıklı haber eleştirildi. Haberin linkinin şu anda çalışmadığı görülüyor.

Sözkonusu haberde, Doğu Afrika ülkesi Somali’den gelen iş insanları ve sığınmacıların, Ankara’nın göbeği olan Kızılay’daki iki sokağı baştan sona kendi ülkelerine çevirdiği, Somali dilinde tabelalar asarak, lokanta, kafe, berber, butik, kuaför ve marketler açtığı belirtiliyor.