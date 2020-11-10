Ankara’da Solcu Liseliler'den gerici lise müdürüne yanıt

Ankara Keçiören, Şehit Özgür Kara Anadolu Lisesi’nden Solcu Liseliler okul müdürlerinin gerici baskılarına bir açıklama ile yanıt verdi.

Solcu Liseliler öğrencilerin giyim kuşamlarına müdahale ederek onlara hakaretlerde bulunan, “hangi cesaretle kızlı erkekli oturuyorsunuz” diyen okul müdürüne karşı tüm arkadaşlarını birlikte hareket etmeye çağırdı. Açıklamayı dün okulda yaptıkları çalışmayla arkadaşlarına ulaştıran Solcu Liseliler büyük ilgi gördü. Gerici müdürün bildiri dağıtımı yapan gençleri azarlamaya kalkıştığı, öğrencilere yönelik gerici müdahalelerini ve hakaretlerini savunduğu öğrenildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Eğitim alanında yaşanan gericileşmenin bir örneğini dün okulumuzda bizzat deneyimledik.

Şehit Özgür Kara Anadolu Lisesi Öğrencileri olarak yeni atanan ve görevinin başına bu hafta geçen müdürün ilk gününde öğrencilere dar pantolon giydiği için bağırması, pantolon giyen arkadaşlarımızı toplanma alanına çıkartıp, sosyal mesafeyi hiçe sayarak, herkesin önünde azarlaması insanlık onuruna aykırıdır.

Kadın ve erkek öğrencilerin yan yana oturmasına “hangi cesaretle kızlı erkekli oturuyorsunuz” demesi okulumuzda gericiliğin aldığı boyutun göstergesidir.

Karma eğitimi engelleyemeyen okul müdürü “şehit adını taşıyan okuldasınız, şehide saygı duyun” diyerek öğrencilerin yaşamına müdahale etme hakkını kendisinde görüyor.

Geçtiğimiz dönemlerde öğrencilerinin yanında duran öğretmenlerimizin sessiz kalması ise içeride de benzer bir baskının olduğunu bize göstermektedir. Oysa biz biliyoruz ki bize sorgulamayı ve boyun eğmemeyi aşılayan hocalarımız hâlâ mevcuttur.

Pandeminin yedinci ayında olmamıza rağmen salgını bitiremeyen, bizlerin yaşam alanlarına saygı duymayan, giydiğimiz kıyafetten, arkadaşlarımızla oturmamıza kadar karışan bu düzeni kabul etmiyoruz.

Sizleri, sıra arkadaşlarımızı, gericilere ve düzenin yarattığı karanlığa karşı birlikte hareket etmeye çağırıyoruz.

