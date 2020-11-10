Ankara’da Solcu Liseliler'den gerici lise müdürüne yanıt

Ankara Keçiören, Şehit Özgür Kara Anadolu Lisesi’nden Solcu Liseliler okul müdürlerinin gerici baskılarına bir açıklama ile yanıt verdi.
Solcu Liseliler öğrencilerin giyim kuşamlarına müdahale ederek onlara hakaretlerde bulunan, “hangi cesaretle kızlı erkekli oturuyorsunuz” diyen okul müdürüne karşı tüm arkadaşlarını birlikte hareket etmeye çağırdı. Açıklamayı dün okulda yaptıkları çalışmayla arkadaşlarına ulaştıran Solcu Liseliler büyük ilgi gördü. Gerici müdürün bildiri dağıtımı yapan gençleri azarlamaya kalkıştığı, öğrencilere yönelik gerici müdahalelerini ve hakaretlerini savunduğu öğrenildi.
Açıklamanın tamamı şöyle: