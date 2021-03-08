Ankara'da sokak ortasında kadına şiddet

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kadın benzer şekilde eşi tarafından darp edildi.

DHA'nın haberine dün öğle saatlerinde Abidinpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda sinir krizi geçirdiği öne sürülen bir kişi, eşini boğazından tutup yere yatırarak darp etmeye başladı. Cep telefonuyla görüntülenen olayda çevredeki vatandaşlar müdahale ederek, ismi öğrenilemeyen kişiye engel olmaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Çiftin polis gelmeden olay yerinden ayrıldığı, darp edilen kadının şikayetçi olmadığı, bu yüzden işlem yapılmadığı öğrenildi.