Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırı

Ankara'da geçirdiği kaza sonucu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'ne kaldırılan hastanın yakınları dün sağlık görevlilerine saldırarak yoğun bakıma girmeye çalıştı. Sağlık görevlileri kapının arkasına yığdıkları tıbbi cihazlarla kendilerini korumaya çalıştı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) olayı sosyal medyadan duyurdu.

"Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisinde dün akşam hasta yakınları tarafından saldırıya uğrayan ve kapıları tutarak kendilerini korumaya çalışan sağlık emekçilerine yönelik şiddeti kınıyoruz. Sağlıkta şiddete karşı mücadelemiz devam edecek"