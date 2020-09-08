Ankara’da rüşvet operasyonu: 47 gözaltı kararı

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada 'Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında görevli 19 kamu görevlisi ile bu kurum tarafından yapılan ihalelerde rüşvet karşılığında menfaat temin ettikleri ileri sürülen 28 şüpheli olmak üzere toplam 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir' denildi.

