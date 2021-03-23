Ankara'da operasyon: 19 kişi gözaltında

Ankara'da düzenlenen Cemaat operasyonunda 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen Cemaat soruşturması kapsamında 19 kişi gözaltına alındı.

Savcılıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen:

11’i görevde, 3’ü emekli, 2’si ihraç 16 astsubay, 1’i ilişiği kesilmiş askeri öğrenci ile 2 mahrem imam olmak üzere 19 şüphelinin, Ankara merkezli 5 ilde 23.03.2021 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir."

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