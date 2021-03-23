Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen Cemaat soruşturması kapsamında 19 kişi gözaltına alındı.
Savcılıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Ankara'da operasyon: 19 kişi gözaltında
Ankara'da düzenlenen Cemaat operasyonunda 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Merkezi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen Cemaat soruşturması kapsamında 19 kişi gözaltına alındı.
Savcılıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: