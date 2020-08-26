Ankara'da nişan, nikah, düğün gibi etkinliklere kısıtlama

İçişleri Bakanlığı dün akşam koronavirüs tedbirleri konulu yeni bir genelge yayımlayarak 14 şehirde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinlikleri yasaklamıştı. Ankara Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı sonrası alınan kararları ve uygulanacak yasakları kamuoyuyla paylaştı.

Sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere izin verilmeyecek.

Düğün ve nikahlar en fazla 1 saat içinde tamamlanacak.

Düğün ve nikahlarda toplu yemek verilmeyecek, paketli su hariç her türlü yiyecek-­içecek servisi yapılmayacak.

Düğünlerde oyun oynanmayacak, dans edilmeyecek.

Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşları ile 15 yaş altı çocuklar düğün ve nikahlara katılamayacak.

Düğün ve nikah yapacak kişiler 48 saat öncesinden en yakın polis veya jandarma karakoluna yazılı başvuruda bulunacak.

Ankara Valiliği; kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere (personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaşlar da dahil) yapılacak her türlü yiyecek­-içecek (paketli su servisi hariç) ikramının da yasaklandığını duyurdu.

Kısıtlama kararı alınan şehirler şunlar: Adana, Ankara, Ağrı, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat.