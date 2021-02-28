Ankara'da molozların arasında 20 köpek ölüsü bulundu

Ankara Gölbaşı'nda boş bir araziye atılan moloz ve toprak yığınlarının altında yaklaşık 20 köpek ölüsü bulundu. Köpek ölüleri, incelenmek üzere büyükşehir belediyesi ekiplerince toplanarak götürüldü.

Gölbaşı barınağı ekipleriyle köpek beslemesine çıkan gönüllü Sibel Bengüyü, üst üste yığılmış ölü köpekleri gördüklerini belirterek "Birkaç tanesinin ağzından hâlâ kan akıyordu. O köpekleri belediye ekipleri aldı ve otopsiye götürdü. Yaklaşık 20 köpek çıkardık buradan. Fakat toprağın altında daha sayısı belli olmayan köpekler var diye tahmin ediyoruz" dedi.

Köpeklerin bulunduğu yere gelen hayvanseverler duruma tepki gösterdi.