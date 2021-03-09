Ankara’da koronavirüse karşı yeni tedbirler

Ankara'da, Vali Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun toplu taşıma araçları, yeme-içme yerleri ve HES kodu sorgulaması ile ilgili aldığı yeni kararlar açıklandı.

Buna göre, kentteki berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezleri, dernek lokali, nikah salonu, düğün salonu, hamam, sauna, kaplıca, kahvehane, kıraathane, internet kafe, internet salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu, lunapark, tematik parklar, tiyatro ve benzeri kültürel aktivite yerleri, kütüphane, spor salonları ve spor merkezlerine girişlerde HES kodu zorunluluğu getirildi.