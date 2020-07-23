Ankara'da köpeğe cinsel istismarda bulunan ve öldüren şahış gözaltında

Ankara'nın Çankaya ilçesinde üç aylık köpeğe tecavüz eden ve öldüren Volkan Uzun adlı şahıs gözaltına alındı.
Öldürülen yavru köpeğin sahibinin şikayeti üzerine karakola götürülen Volkan Uzun adlı şahısın sabah savcıya ifade vereceği öğrenilirken, katilin ayrıca başka suçlardan da arandığı ortaya çıktı.
Olaya dair açıklama yapan Patiliköy Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği'nden yetkili, olayın sonuna kadar takipçisi olacaklarını duyurdular.
Olaya tepkili mahalle halkı olayın gerçekleştiği evin önünde toplanıp olaya tepki gösterdi.