Ankara'da kol saati 'heykeli'nin yerine yerleştirilen anıtın açılışı yapıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıldönümü anısına Genelkurmay Kavşağı'nda yaptırdığı "27 Aralık 1919 Kızılca Gün Anıtı" törenle açıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş açılış töreninde, anıtı yapan heykeltıraş Aslan Başpınar'a teşekkür plaketi verdi.

Anıtın maliyetinin Ankara Sanayi Odası 2. Organize Sanayi Bölgesi tarafından karşılandığını söyleyen Yavaş, eserin "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve temsil heyetini, onları karşılayan Ankaralıları ve 16 Türk devleti ile Türkiye Cumhuriyeti'ni sembolize ettiğini" kaydetti.

Yavaş yaklaşık 10 metre uzunluğundaki anıtta Atatürk'ün yanı sıra dönemin Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi, Vali Vekili Yahya Galip, Müderris Beynamlı Hacı Mustafa Efendi ve ilk kadın muhtar Satı Kadın'ın yer aldığını belirtti.

Melih Gökçek’in kendi döneminde 1,5 milyon TL’ye yaptırarak bu alana yerleştirdiği “kol saati” heykeli kaldırılmıştı.