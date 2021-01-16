Ankara'da kapılara 'şeriat' bildirisi bırakıldı

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Ankara'nın Mamak ilçesinde kapılara "demokrasiye ve laikliğe küfür ifadeleri içeren" bir bildiri dağıtıldığını paylaştı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hakverdi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu etiketleyerek, "Sokağa çıkma yasağında bu provokasyona kim göz yumdu?" diye sordu.
Hakverdi'nin söz konusu paylaşımı şöyle:
Mamak’ta binaların kapılarına,— Ali Haydar Hakverdi (@ahhakverdi) January 16, 2021
demokrasi ve laikliği küfür, oy kullanmayı kafirlik sayan,
imamların ve devlet memurların dinden çıktığını söyleyen, Atatürk’ü ve orduyu aşağılayan şeriat bildirileri bırakıldı. Sokağa çıkma yasağında bu provokasyona kim göz yumdu?@suleymansoylu pic.twitter.com/mUQl9vJ0iD