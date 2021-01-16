Ankara'da kapılara 'şeriat' bildirisi bırakıldı

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Ankara'da kapılara şeriat bildirileri bırakıldığını söyledi.

Haber Merkezi

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Ankara'nın Mamak ilçesinde kapılara "demokrasiye ve laikliğe küfür ifadeleri içeren" bir bildiri dağıtıldığını paylaştı. 

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hakverdi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu etiketleyerek, "Sokağa çıkma yasağında bu provokasyona kim göz yumdu?" diye sordu.

Hakverdi'nin söz konusu paylaşımı şöyle:

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