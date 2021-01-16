Ankara'da kapılara 'şeriat' bildirisi bırakıldı

Mamak’ta binaların kapılarına,

demokrasi ve laikliği küfür, oy kullanmayı kafirlik sayan,

imamların ve devlet memurların dinden çıktığını söyleyen, Atatürk’ü ve orduyu aşağılayan şeriat bildirileri bırakıldı. Sokağa çıkma yasağında bu provokasyona kim göz yumdu?@suleymansoylu pic.twitter.com/mUQl9vJ0iD