Ankara'da kadın cinayetlerine karşı eyleme polis engeli

Bir günde 4 kadın cinayetine karşı Ankara'da eylemimiz polisler tarafından engellendi. Üyelerimiz gözaltına alındı.



Ülkede sorun eylem yapılması değildir. Sorun bir günde 4 kadın cinayetidir.

Polis kadın cinayetlerini durduracağız diyenleri değil, katilleri durdursun. pic.twitter.com/EKprWP7mJs