Ankara'da kadın cinayetlerine karşı eyleme polis engeli

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun Ankara'da yaptığı eylem polis tarafından engellendi, platform üyeleri gözaltına alındı.

Haber Merkezi

Bir günde işlenen 4 kadın cinayetine karşı Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun düzenlediği eylem polisler tarafından engellendi. 

Platform üyelerinin gözaltına alındığı bildirildi.

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