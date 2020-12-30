Ankara'da kadın cinayetlerine karşı eyleme polis engeli

Bir günde işlenen 4 kadın cinayetine karşı Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun düzenlediği eylem polisler tarafından engellendi.
Platform üyelerinin gözaltına alındığı bildirildi.
Bir günde 4 kadın cinayetine karşı Ankara'da eylemimiz polisler tarafından engellendi. Üyelerimiz gözaltına alındı.— Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (@KadinCinayeti) December 30, 2020
Ülkede sorun eylem yapılması değildir. Sorun bir günde 4 kadın cinayetidir.
Polis kadın cinayetlerini durduracağız diyenleri değil, katilleri durdursun. pic.twitter.com/EKprWP7mJs