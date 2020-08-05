Ankara'da kadın cinayeti: Eşi tarafından işyerinde öldürüldü

Ankara'da yaşayan Bekir A. öğle saatlerinde Yenimahalle Çiftlik Kavşağı'nda bulunan bir benzin istasyonunun kafesinde çalışan Dilek A.'nın yanına gitti. Bekir A., yanında getirdiği tabancayla eşi Dilek A. ve benzin istasyonu sahibi Mehmet Akif B.'ye ateş etti.

Zanlı olayın ardından otomobille kaçarken, ihbar üzerine benzin istasyonuna polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Dilek A.'nın yaşamını yitirdiğini belirlendi.

Ağır yaralanan Mehmet Akif B. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bekir A., kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.