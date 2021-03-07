Ankara'da kadın cinayeti

Ankara Mamak Durali Alıç Mahallesi'nde dün akşam kadın cinayeti gerçekleşti.

DHA'da yer alan habere göre, Zeynel Korkmaz, evde 4 çocuğunun bulunduğu sırada eşi Reyhan Korkmaz'ı boğazından bıçakladı. Olaya şahit olan çocuklar yardım isterken, Zeynel Korkmaz evden kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Reyhan Korkmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Reyhan Korkmaz'ın cesedi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri ise bölgede yaptığı arama sonucu Zeynel Korkmaz'ı yakalayarak, gözaltına aldı.

Hakkında daha önce uzaklaştırma kararı verilmiş

Zeynel Korkmaz'ın daha önce de eşine şiddet uyguladığı ve bu nedenle hakkında uzaklaştırma kararı verildiği belirlendi. Zeynel Korkmaz'ın emniyetteki ilk ifadesinde, suçunu kabul ettiği ve "cinnet geçirdiğini" öne sürdüğü öğrenildi. Zeynel Korkmaz, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Korkmaz'ın biri lise, üçü ise ilkokulda eğitim gören çocuklarının çeşitli yurtlarda koruma altına alındığı öğrenildi.