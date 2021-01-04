Ankara'da kadın cinayeti

Ankara'da Mamak Mutlu Mahallesi'nde saat 02.00 sularında, Gökhan Ağtaş eski sevgilisi Sevgi Tekin'in kapısına geldi. Tekin'in kapıyı açmaması üzerine evin camını kıran Ağtaş, içeri girdi.

Gökhan Ağtaş, 32 yaşındaki Sevgi Tekin'e iki el ateş ederek, Tekin'in kızlarını ayrı bir odaya kitledi. Genç kadının çocuklarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sevgi Tekin olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tekin'in Ağtaş tarafından darp ve tehdit edildiği için daha önce polis merkezine şikayette bulunduğu öğrenildi.

Gökhan Ağtaş'ı arama çalışmaları sürüyor.