Ankara’da kadın cinayeti

Ankara'nın Mamak ilçesinde Fatih A., barışmak istediği eski nişanlısı Yasemin Aydın'ı (40) öldürüp, kaçtı.
DHA'nın haberine göre, cinayetin ortaya çıkması üzerine şüphelinin İstanbul'a kaçtığını tespit edildi. Fatih A., bugün yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheli sorgusunda Yasemin Aydın’ın cesedini TEM Otoyolu’nun kenarına attığını söyledi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonunda Aydın’ın cesedi, Erenler ilçesi Horozlar mevkisinde yol kenarında bulundu.
Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Aydın’ın cesedi otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi’ne götürüldü.
Fatih A., Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Olyala ilgili soruşturma sürüyor.