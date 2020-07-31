Ankara’da kadın cinayeti: 20 yaşındaki kadın, eşi tarafından öldürüldü

Ankara Keçiören ilçesine bağlı Yayla Mahallesi’nde oturan S.Y. ve eşi Emine Yanıkoğlu çifti arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından S.Y., pompalı tüfekle 20 yaşındaki eşi Emine Yanıkoğlu’na 2 el ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Emine Yanıkoğlu, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

22 yaşındaki S.Y. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çiftin 2.5 yaşında bir çocukları olduğu öğrenildi.