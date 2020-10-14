Ankara'da 'ışıklar yanıyor' polemiği sürüyor

AYM üyesi Engin Yıldırım, dün sosyal medya hesabından Yüksek Mahkemenin fotoğrafını paylaşarak kullandığı "Işıklar yanıyor" ibaresinin maksadını aşan bir şekilde yorumlandığını söyledi.

İlk paylaşımının ardından “'Işıklar yanıyor' derken hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil" açıklamasını yapan Yıldırım daha sonra şu açıklamayı yaptı:

“Şahsi twitter hesabımda yaptığım paylaşımda kullandığım ibare maksadı aşan bir şekilde yorumlandı ve bundan büyük bir üzüntü duymaktayım. Gayem, AYM'nin bir hukuk ışığı olduğuna vurgu yapmaktı. Demokrasi dışı tüm oluşum, araç ve teşebbüsleri ima etmem asla söz konusu değildir”.

AKP Sözcüsü Çelik: 'Gerçek hukukçular 15 Temmuz'a direndi'

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye’ye geçmişte acılar yaşatmış müdahalelerin sloganının bir Anayasa Mahkemesi Üyesi tarafından kullanılması utanç verici bir saygısızlıktır. Hukuktan başka bir dili olmaması gereken bir AYM mensubunun hukuku katletmenin sembolü olan bir dille konuşması vahimdir" dedi.

Çelik "Müdahaleler anayasal düzeni yıkmış ve milletimize büyük acılar yaşatmıştır. Müdahalelerin neticesinde hukuk düzenimiz ortadan kaldırılmıştır. Varlık sebebi hukuk olan AYM’de bir üye ise hukuku katleden müdahalelerin diliyle konuşuyor... Bu kabul edilemez. Türkiye’nin gerçek hukukçuları en son 15 Temmuz darbe girişiminde teröristlerin müdahalesine güçlü bir direniş gösterdiler. Gerçek hukukçular demokrasiyi koruma mücadelesi verdiler. AYM Üyesi’nin kullandığı dil ise milleti tehdit etmenin ve hukuku yıkan müdahalelerin dilidir" diye yazdı.

Adalet Bakanı: Hukuk adına konuşma ehliyetini yitirirler

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise sosyal medya hesabından "Vesayet özlemi içinde olanlar, hukuk adına konuşma ehliyetini yitirirler. Işıkları Millet açar, Millet kapatır" şeklinde bir açıklama yaptı.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş da, Yıldırım'ın mesajının “tehdit” iması olduğunu savundu ve açıklamayı kınadıklarını söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Muş, “Hiçbir kurum ya da kişi milli iradeye gözdağı veremez” dedi.

İçişleri yanıt vermişti

AYM’nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği yeniden yargılama kararını yerel mahkemenin tanımamasının ardından dün Ankara’da “ışıklar yanıyor” polemiği yaşandı.

AYM üyesi Yıldırım’ın mahkemenin fotoğrafını paylaşarak “Işıklar yanıyor” diye yazmasının ardından İçişleri Bakanlığı da Twitter hesabından bakanlığın fotoğrafına yer vererek “ Işıklarımız hiç sönmüyor” dedi.