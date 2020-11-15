Ankara'da IŞİD operasyonu: Keşif yapan 2 kişi tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Ankara Bölge Başkanlığı'nın koordinesinde düzenlenen operasyonda, IŞİD bünyesinde çatışma bölgelerindeyken aktif silahlı faaliyet gösterdikleri ve Ankara'da keşif ve istihbarat çalışması yaptıkları tespit edilen şüphelilerin saklandıkları evlerde arama yapıldı.

Aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin ele geçirildiği bildirildi. Operasyonda A.E.E ve H.E.E gözaltına alındı.

Viyana saldırısına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Dijital materyallerde yapılan incelemede 2 Kasım'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da 4 kişinin hayatını kaybettiği IŞİD'in terör saldırısına ait görüntüler ortaya çıktı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs cezaevine gönderildi.