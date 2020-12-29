Ankara'da polis ve MİT Bölge Başkanlığınca yapılan çalışmalar sonucu IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi.
Çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları belirtilen 35 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Ankara'da IŞİD operasyonu: 35 gözaltı
Ankara'da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.
Haber Merkezi
Ankara'da polis ve MİT Bölge Başkanlığınca yapılan çalışmalar sonucu IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi.
Çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları belirtilen 35 şüpheli gözaltına alındı.