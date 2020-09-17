Bu sabah saatlerinde Ankara'da IŞİD'e yönelik bir operasyon düzenlendi.
IŞİD ve IŞİD'in Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu belirtilen Irak uyruklu 19 şüpheliden 16'sı Ankara TEM ekiplerince gözaltına alındı.
Ankara'da IŞİD operasyonu
Ankara'da bu sabah saatlerinde IŞİD'e yönelik bir operasyon düzenlendi, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Haber Merkezi
Bu sabah saatlerinde Ankara'da IŞİD'e yönelik bir operasyon düzenlendi.
IŞİD ve IŞİD'in Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu belirtilen Irak uyruklu 19 şüpheliden 16'sı Ankara TEM ekiplerince gözaltına alındı.