Ankara'da ikinci baro için başvuru

AKP'nin çoklu baro teklifinin yasalaşmasının ardından Ankara'da ikinci baronun kurulması için Türkiye Barolar Birliği'ne (TBB) başvuruda bulunuldu.

Ankara'da bir araya gelen 10 hukuk derneği adına, Ankara 2 No'lu Baro'nun kurulması için TBB'ye başvuruda bulunuldu. "Yeni baro"nun kurucular kurulu üyesi sıfatıyla açıklama yapan avukat Eyüphan Korkmaz "Ankara'da nasip olursa 2 bin avukat arkadaşımızı rahat bir şekilde bir araya getireceğimiz inancındayız" dedi.

Korkmaz "4 kurucular kurulu üyesi olarak" TBB'ye yazılı olarak başvuru yaptıklarını belirterek "Nasip olursa tüm meslektaşlarımıza elektronik ortamda ikinci baronun kurulma noktasındaki başvuru sürecini başlatmış olacağız" dedi.

İkinci baro kurulmasını "yılların bir özlemi" diye niteleyen Korkmaz, mesleki sorunlara "tatlı bir rekabet içerisinde" çözüm getirme gayretinde olduklarını ileri sürdü.

Korkmaz "En son bu kanunun çıkmasının gerekçelerinden bir tanesi tüm Türkiye kamuoyunu yaralayan Ankara Barosu Başkanı'nın yaklaşımıydı. Belki bu bardağı taşıran son damlaydı ama bunun öncesinde gerek 15 Temmuz'da alınan tavırlar, Gezi olaylarında alınan yaklaşımlar, daha önceki genel kurullardan sonra oluşan diğer grupları hiçbir şekilde kucaklamıyor oluşları, var olan sorunları kronik hale getirdi. Bu da yeni bir oluşuma ihtiyaç duyulması gereğini doğurdu" diye konuştu.

Korkmaz, "Bugünden itibaren imza toplama süreci yeni başlayacak. Öncesinde biz sivil toplum kuruluşları olarak bir araya gelmeyi, ortak aklı çalıştırmayı arzu ettik. Ankara'da nasip olursa 2 bin avukat arkadaşımızı rahat bir şekilde bir araya getireceğimiz inancındayız" dedi.