Ankara'da hilafet eylemine suç duyurusu 4 yıldır savcılıkta bekliyor

Hizb-ut Tahrir adlı örgütün yayını Köklü Değişim dergisi tarafından 5 Mart 2017’de ”Dünya Hilafete Neden Muhtaç?" başlığıyla yapılmak istenen ancak izin verilmeyen konferans hakkındaki davada karar aşamasına gelindi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada mütalaasını veren savcı konferans konuşmacısı 4 sanık hakkında "Hilafet propagandası" ve "Hizbu't Tahrir yöneticiliği ve üyeliği" suçlamalarıyla toplamda 52,5 yıl hapis cezası istedi.

Aynı örgütün Ankara’da 6 Mart 2016'da Atatürk Spor Salonu’nda düzenlediği, valiliğin izin verdiği ve dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in de yer tahsis ettiği "Uluslararası Hilafet Konferansı" adıyla gerçekleştirdiği eylem hakkında yapılan suç duyurusu ise hâlâ savcılıkta bekliyor.

Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu 2017’deki İstanbul’daki hilafet eylemi için yapılan suç duyurusunda karar aşamasına gelinmişken, örgütün 2016’da Ankara’daki eylemi için suç duyurusunun savcılıkta beklemesine tepki gösterdi.

Eminağaoğlu “Hizb-ut Tahrir, bir terör örgütüdür diye 2017'deki Istanbul'daki eylem için yaptığım suç duyurusunda karar aşamasına gelindi. 2017 İstanbul toplantısı için karar aşamasına gelinmiş iken, ‘Laikliğe Çağrı Birlikteliği’ olarak arkadaşlarımızla 2016'daki Ankara eylemi için yaptığımız başvuru ise hâlâ Ankara'da savcı önünde bekliyor!” dedi.

Ankara'nın göbeğinde faaliyetini sürdürüyor

Eminağaoğlu “2017 Ankara toplantısına yer tahsis eden Melih Gökçek'in, bir terör örgütüne yer tahsisi ve bu nedenle görevden alınması başvurusu, o dönemde İçişleri Bakanlığınca bir türlü işleme konulmadı. Örgüt, halen Cumhuriyetin başkentinden, Ankara'nın göbeğindeki bürodan faaliyetini sürdürüyor. Web sayfası da açık bir biçimde yayınlarını sürdürüyor… İşte köktendincilikle mücadele böyle sürüyor… Suç duyurum üzerine hakkında İstanbul'da dava açılan, Köktendinci Hizb-ut Tahrir örgütünün Türkiye medya kolu sorumlusu sanık, WEB üzerinden eylemlerini sürdürüyor… Türkiye'de özgürlük denilince artık, hilafet diyen, köklü değişim diyen köktendinciler akla geliyor…” dedi.

Laikliğe Çağrı Birlikteliği platformu Ankara'da, 3 devrim yasasının yıldönümünde hilafet toplantısı yaparak, hilafet ilan edenler hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve toplantıya izin veren, müdahale etmeyen ve yer tahsis eden Ankara Valisi, Ankara Emniyet Müdürü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve diğer ilgililer hakkında görevi kötüye kullanmak suçundan soruşturma izni verilmesi talebiyle İçişleri Bakanlığı'na başvurmuştu.

Soylu soruşturma izni vermemişti

Dönemin Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar ve yer tahsis eden dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve diğer ilgililer hakkında, hem disiplin ve görevden alınma amacıyla idari yönden, hem de görevi kötüye kullanma suçları ile ilgili olarak adli yönden işlem yapılması için yapılan başvurulara, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzası ile 27 Nisan 2018 tarihinde işleme konulmama kararı verilmişti. İçişleri Bakanı Soylu’nun imzasını taşıyan karara avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu, Danıştay 1. Dairesinde itirazda bulunmuştu. İtirazda, Hizb-ut Tahrir’in terör örgütü olduğuna ilişkin yargı kararları hatırlatılarak, izni veren Ankara Valiliği ve yer tahsisinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının sorumluluğuna ve soruşturulmaları gerektiğine dikkat çekilmişti.