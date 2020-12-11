Ankara'da göçük: 2 işçi yaşamını yitirdi

Ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen işçiler çalıştırılırken iş cinayetleri de devam ediyor.

Ankara'da, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün yeni hizmet binası şantiye alanında, altyapı çalışması sırasında meydana gelen toprak kaymasında 2 işçi göçük altında kaldı. İşçilerden 58 yaşındaki Ahmet Tokgöz ve 48 yaşındaki Mehmet Vurgun'un cansız bedenleri göçük altından çıkarıldı.

Çankaya ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde, DSİ Genel Müdürlüğü’nün yeni hizmet binası şantiye alanında, saat 16.00 sıralarında altyapı çalışması yapılırken toprak kayması meydana geldi. Bu sırada 2 metre derinlikteki kanalda çalışan işçiler Ahmet Tokgöz ile Mehmet Vurgun toprak altında kaldı. Çevredeki diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu enkazdan çıkarılan Ahmet Tokgöz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Mehmet Vurgun'un cansız bedeni de sürdürülen çalışmaların ardından göçük altından çıkarıldı.