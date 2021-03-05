Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamayle ekmeğe yapılan zammın iptal edildiği duyuruldu.
Açıklamada, "Ekmek ve pide fiyatlarına yapılmak istenen zam oranına itiraz komisyonda değerlendirilmiş, ATO'nun tarifesi iptal edilmiştir" denildi.
Ankara'da ekmek zammı iptal edildi
Ankara Valiliği, ekmeğe yapılan 25 kuruşluk zammı iptal etti.
Haber Merkezi
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamayle ekmeğe yapılan zammın iptal edildiği duyuruldu.
Açıklamada, "Ekmek ve pide fiyatlarına yapılmak istenen zam oranına itiraz komisyonda değerlendirilmiş, ATO'nun tarifesi iptal edilmiştir" denildi.