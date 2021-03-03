Ankara'da ekmeğe zam geldi

Ankara Fırıncılar Odası zamlı fiyatın bugün itibarıya uygulanmaya başladığını açıkladı.

Haber Merkezi

Ankara'da ekmeğe yüzde 16 zam geldi.

Buna göre Ankara'da 1,5 lira olan 200 gram ekmeğin satış fiyatı 1,75 liraya yükseldi.

Ankara Fırıncılar Odası zamlı tarifenin bugünden itibaren uygulanmaya başladığını duyurdu.

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