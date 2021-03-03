Ankara'da ekmeğe yüzde 16 zam geldi.
Buna göre Ankara'da 1,5 lira olan 200 gram ekmeğin satış fiyatı 1,75 liraya yükseldi.
Ankara Fırıncılar Odası zamlı tarifenin bugünden itibaren uygulanmaya başladığını duyurdu.
Haber Merkezi
Ankara'da ekmeğe zam geldi
Ankara Fırıncılar Odası zamlı fiyatın bugün itibarıya uygulanmaya başladığını açıkladı.
Haber Merkezi
Ankara'da ekmeğe yüzde 16 zam geldi.
Buna göre Ankara'da 1,5 lira olan 200 gram ekmeğin satış fiyatı 1,75 liraya yükseldi.
Ankara Fırıncılar Odası zamlı tarifenin bugünden itibaren uygulanmaya başladığını duyurdu.