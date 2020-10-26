Ankara'nın Mamak ilçesinde Kutlu Mahallesi 464. sokaktaki bir binada doğalgaz patlaması meydana geldi.
İlk belirlemelere göre meydana gelen patlamada, 3 kişi hafif yaralandı.
Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Haber Merkezi
Ankara'da doğalgaz patlaması: Yaralılar var
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir binada doğalgaz patlaması meydana geldi.
Haber Merkezi
Ankara'nın Mamak ilçesinde Kutlu Mahallesi 464. sokaktaki bir binada doğalgaz patlaması meydana geldi.
İlk belirlemelere göre meydana gelen patlamada, 3 kişi hafif yaralandı.
Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.