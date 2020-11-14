Ankara'da Covid-19'a yakalanan sağlık çalışanı sayısı 1192'ye yükseldi

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından ulaşılan ve teyit edilen Covid-19 (+) tanısı alan sağlık çalışanlarının sayısının 13 Kasım 2020 tarihi itibariyle 1192'ye yükseldiği bildirildi.

Yaşamını yitiren sağlık emekçisi sayısı ise Ankara'da 13 olarak açıklandı.