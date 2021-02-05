Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Cemaat soruşturması kapsamında, 2005 yılında sınav sorularını alarak komiser yardımcısı oldukları belirlenen ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 48 kişi gözaltına alındı.
Kaya Emre Uzmay
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Yavuz Karamahmutoğlu
Ankara'da cemaat operasyonu: 48 gözaltı!
Ankara'da cemaat operasyonunda sınav sorularını alarak komiser yardımcısı oldukları belirtilen 48 kişi gözaltına alındı.
Haber Merkezi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Cemaat soruşturması kapsamında, 2005 yılında sınav sorularını alarak komiser yardımcısı oldukları belirlenen ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 48 kişi gözaltına alındı.