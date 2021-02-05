Ankara'da cemaat operasyonu: 48 gözaltı!

Ankara'da cemaat operasyonunda sınav sorularını alarak komiser yardımcısı oldukları belirtilen 48 kişi gözaltına alındı. 

Haber Merkezi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Cemaat soruşturması kapsamında, 2005 yılında sınav sorularını alarak komiser yardımcısı oldukları belirlenen ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 48 kişi gözaltına alındı.

Haber

Hükümet medyasındaki 'Bu adamı kim korudu' sorusunu Barış Terkoğlu yanıtladı


 