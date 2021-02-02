Boğaziçi Üniversitesi'ndeki polis saldırılarına karşı Ankara'da yapılan eyleme de yine polis tarafından saldırı düzenlendi.
Kızılay'da yapılmak istenen eylem öncesi polis saldırısında çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.
Ankara'da Boğaziçi eylemine polis saldırısı!
Ankara'da Boğaziçi Üniversitesi ile dayanışma eylemine polis saldırdı.
Haber Merkezi
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki polis saldırılarına karşı Ankara'da yapılan eyleme de yine polis tarafından saldırı düzenlendi.
Kızılay'da yapılmak istenen eylem öncesi polis saldırısında çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.